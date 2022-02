AA Gent krijgt groen licht: woensdagavond rolt de bal opnieuw in de Ghelamco Arena

Na een ultieme inspectie kan er opnieuw gevoetbald worden in de Ghelamco Arena. Woensdagavond zullen de Buffalo’s dus de inhaalwedstrijd tegen Seraing afwerken.

Maandagnacht, toen de wind voldoende was geluwd, startte er een team meteen met de nodige stabilisatiewerken aan het door stormschade gehavende dak van de Ghelamco Arena. Effectief herstellingen uitvoeren, was niet mogelijk. De speciale dakpanelen worden door een Duitse firma binnenkort aangeleverd, maar intussen zal er wel nog enkele weken een gat zitten in het dak van het Gentse stadion.(ssg)