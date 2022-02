Voka wil flexi-jobs uitbreiden naar alle sectoren

Werkgeversorganisatie Voka Limburg pleit ervoor om flexijobs uit te breiden naar alle sectoren - ook bijvoorbeeld naar de bouw, zorg en industriële productie. Vandaag kan bijklussen voor een gepensioneerde of iemand die 4/5de werkt enkel in de handel en de horeca. Uitbreiding zou dé oplossing kunnen zijn voor de brandende arbeidsmarkt. Vacatures geraken maar niet ingevuld. Bovendien is het dé kans om op jonge leeftijd wat extra geld te verdienen, meent Voka.