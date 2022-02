Geen maximumstraf voor Dante Vanzeir: vijf speeldagen schorsing plus drie speeldagen voorwaardelijk voor vuistslag

De bondsprocureur vroeg dinsdag de maximumstraf voor Dante Vanzeir na diens slag in het gezicht van Charleroi-verdediger Valentine Ozornwafor afgelopen weekend: zes speeldagen schorsing, plus twee speeldagen voorwaardelijk. De geschillencommissie volgde de strafmaat van de bondsprocureur niet helemaal: het worden vijf speeldagen schorsing, plus drie voorwaardelijk. Al kan Union nog wel in beroep gaan.

Dat de speler van Charleroi in gevaar werd gebracht en dat de vuistslag een ernstige blessure kon veroorzaken bij Ozornwafor, zag het bondsparket als een verzwarende omstandigheid. De rechtstreekse rode kaart en de excuses van Vanzeir vond het bondsparket dan weer geen verzachtende omstandigheden. Alleen zijn blanco strafblad viel volgens het bondsparket in die categorie.

Daarom vorderde het dan ook de maximumstraf voor de vuistslag: zes weken schorsing, plus twee speeldagen voorwaardelijk. Als de geschillencommissie dat had gevolgd, kwam Vanzeir de rest van de reguliere competitie niet meer in actie. Er zijn immers nog maar zes speeldagen te gaan. Maar door de schorsing van vijf speeldagen plus drie voorwaardelijk kan hij de laatste speeldag nog meedoen bij Union, dat nog wel in beroep kan gaan.

© BELGA

Union liet tijdens de verdediging alvast weten dat het niet akkoord gaat. Union wilde de slag in het gezicht zeker niet goedpraten, maar zag wel meer verzachtende omstandigheden dan het bondsparket. “Dante is altijd sportief geweest voor zijn actie van afgelopen weekend. Dit mag geen voorbeelddossier worden. Er is geen discussie mogelijk, de slag hoort niet thuis op het voetbalveld. Maar de speler van Charleroi heeft gelukkig geen ernstige blessure opgelopen en traint alweer. Dante is zich gaan excuseren in de kleedkamer, en op sociale media. Hij erkent zijn fout. Dat moet wel een rol spelen”, aldus raadsman Daniel Spreutels.

Union vraagt strafvermindering

Vervolgens werd de verhoogde spanning aangehaald om de onbegrijpelijke actie van Vanzeir te verklaren. “Je mag niet vergeten dat hij nog jong is en een nieuw statuut heeft sinds dit seizoen. Dat van een vedette. Hij staat steeds meer in de belangstelling. Dat brengt allemaal nervositeit met zich mee.” Union vroeg dan ook om strafvermindering. “Ik ga niet akkoord met de strafvordering van het bondsparket”, vervolgde Spreutels. “Als je voor Dante al de maximumstraf vraagt, wat dan met anderen die het meermaals doen of die minder respect tonen? Dit hoeft geen zes weken schorsing effectief te zijn. Het kunnen gerust meer matchen voorwaardelijk zijn.”

Vanzeir zelf kwam ook kort aan het woord tijdens de zitting en verklaarde dat hij niet de intentie had om Ozornwafor te raken. “Ik had niet de intentie om hem te raken. Ik wist niet wat de impact van de situatie was. Achteraf besefte ik dat wel en ben ik mij gaan verontschuldigen.”