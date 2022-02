Verhogingswerken drukke Kempische brug gestart: fietsers extra gewaarschuwd

Hasselt

De ruim 2.000 fietsers die dagelijks over de Kempische brug in Hasselt rijden, moeten dat vanaf vandaag over één brughelft doen. Ze delen het fietspad in beide richtingen. Op de andere brughelft richting Genkersteenweg is met de verhoging van de brug gestart. Zoals bekend wil het vrachtverkeer op het kanaal meer containers laden. Maar de dienst wegen en verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om de Kempische Steenweg nog beter aan te sluiten op de Hasseltse grote ring.