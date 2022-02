Trump zegt dat Poetin “nooit” zo gehandeld zou hebben indien hij nog president was

LIVE. Spanningen tussen Rusland en Oekraïne: komt er een Russische inval en een oorlog?

“Als de crisis goed aangepakt zou zijn geweest, dan was er geen enkele reden dat de situatie zoals ze zich nu voordoet in Oekraïne had plaatsgevonden”, zegt de voormalige Amerikaanse president in een mededeling.

“Ik ken Vladimir Poetin heel goed en hij zou onder een Trump-regering nooit hebben gedaan wat hij nu doet”, aldus Trump over Poetins bevel om troepen naar de separatistische regio’s in Oekraïne te sturen.

Trump bestempelde voorts de sancties die het Witte Huis al tegen Rusland heeft genomen als “zwak”. “Ze stellen niets voor in vergelijking met het innemen van een land en strategische gebieden”, aldus de Republikein.

De voormalige Amerikaanse president kreeg tijdens zijn ambtstermijn veel kritiek voor zijn veronderstelde te nauwe band met de Russische president. Biden zou zich later op dinsdag uitspreken over nieuwe sancties tegen Rusland.