Het Disciplinair Comité heeft Gerardo Arteaga een speeldag schorsing plus een speeldag voorwaardelijk en een boete van 1.500 euro opgelegd na zijn rode kaart tegen Anderlecht. Het bondsparket had maandag nog twee speeldagen plus een voorwaardelijk gevorderd voor de linksback van KRC Genk. Racing aanvaardt de sanctie, de Mexicaan mist dus alleen de thuiswedstrijd van zondag tegen Kortrijk.(mg)