En plots duikt er aan de andere kant van de wereld een muurschildering op van Divock Origi

“Voetbal zonder Origi bestaat niet”, valt er te lezen in een wijk van het beroemde stadsdeel van New York. Wie de superfan van Origi is, is niet geweten. De muurschildering werd ondertekend met ‘YNWA’, een verwijzing naar de “You’ll never walk alone” die de fans van Liverpool voor elke wedstrijd zingen op Anfield.

De beelden: