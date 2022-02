Bemelmans stoot door in dubbelspel op Challengertoernooi in Pau

Onze twee landgenoten haalden het in hun eerste duel na 49 minuten in twee korte sets (6-2 en 6-1) van de Fransen Arthur Fils en Harold Mayot, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel stonden. In de kwartfinales treffen ze de winnaars van het duel tussen de Frans-Spaanse tandem Albano Olivetti/David Vega Hernandez en het Franse paar Jonathan Eysseric/Quentin Halys.

In het enkelspel in Pau treft Bemelmans (ATP 295) woensdag in de eerste ronde de Marokkaan Elliot Benchetrit (ATP 411). Geerts (ATP 351) sneuvelde in de kwalificaties.