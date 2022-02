Dichter Stijn De Paepe (43) overleden na slepende ziekte

Aan dat dagelijkse vers ontleende hij de hem op het lijf geschreven, olijke titel ‘de laatste rederijker’ van Vlaanderen. Ook wel: de Vlaamse Drs. P. In volle pandemie stak hij op vraag van Radio 1 het hele land een hart onder de riem met het gedicht ‘Wat helpt’.

Hij praatte hij onlangs over wat hem, elke dag een beetje meer aan zetel en bed gekluisterd, nog hielp. "Bach, Mahler en nog een grap", zei hij. "Het is wrang dat ik nu wel tijd heb voor de boeken en de muziek waar ik voordien te weinig aan toekwam. Gaan zitten om eens naar Bach te luisteren kon alleen in gestolen tijd."

Stijn De Paepe was ook docent aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Hij doceerde er taalvaardigheid en drama aan kandidaat-kleuterleiders. Over leesbevordering sprak hij bevlogen, aan taalfouten en tussentaal had hij een hekel. "Het wordt helaas nog altijd te veel onderschat, hoe vormend taal is voor jong en oud." In 2020 verscheen van zijn hand de bundel kindergedichten Het lijkt wel een feestje.

Hij laat een vrouw en twee kinderen achter. "Ik zal volmaakt gelukkig zijn als ik op mijn laatste dag nog een dagvers kan plegen", zei De Paepe nog. Het was hem niet gegund. Zijn laatste vers verscheen begin deze maand en stak de draak met Vladimir Poetin en Emmanuel Macron.