Limburg United opent Elite Silver met een derby

Hubo Limburg United is klaar met zijn kalender van de cross-border fase van de BNXT League. De ploeg van coach Raymond Westphalen opent in de Silver Elite op zondag 6 maart thuis met een derby tegen de Basketbal Academie Limburg uit Weert.

In de Elite Silver, de tweede fase van de BNXT League, speelt Limburg United tien wedstrijden tegen de zes ploegen die niet in de top vijf eindigden in de eerste, volledig Nederlandse fase. Om praktische redenen wordt de tweede fase beperkt tot tien wedstrijden. Concreet speelt United tegen BAL, Den Helder (met Sam Huurman, ex-Limburg United), Amsterdam en Yoast United (gecoacht door Paul Vervaeck) zowel uit als thuis. Tegen Aris Leeuwarden spelen ze alleen thuis, tegen Den Haag alleen uit.

De klassementen van beide competities worden in elkaar geschoven waarbij de reeds behaalde punten gehalveerd worden. De Nederlandse ploegen hebben in de eerste fase twee wedstrijden meer gespeeld (11 teams t.o.v. 10 Belgische) en hun punten worden eerst maal 0,9 gedaan om te starten met een gelijke basis. Door afrondingen naar beneden of boven hebben ploegen nu soms evenveel punten, hoewel dat in de nationale rangschikking niet zo was. Bij gelijke stand geldt het nationale klassement om de volgorde te bepalen. De best geklasseerde Belgische ploeg aan het einde van de tweede fase speelt met de vijf Belgische ploegen van Elite Gold de nationale play-offs. Dat is dus het doel van Limburg United dat eerst nog wel op 13 maart de Belgische bekerfinale speelt.

© Serge Minten

Elite Silver kalender Limburg United

Zondag 6/3/22 15.00 Limburg United-Basketbal Academie Limburg (BAL)

Zaterdag 19/3/22 19.30 Den Helder Suns-Limburg United

Zaterdag 26/3/22 20.30 Limburg United-Apollo Amsterdam

Dinsdag 29/3/22 20.30 Limburg United-Aris Leeuwarden

Zaterdag 2/4/22 15.30 The Hague Royals-Limburg United

Vrijdag 8/4/22 20.30 Limburg United-Yoast United

Zaterdag 16/4/22 20.00 Basketbal Academie Limburg (BAL)-Limburg United

Woensdag 20/4/22 20.00 Apollo Amsterdam-Limburg United

Vrijdag 22/4/22 20.30 Limburg United-Den Helder Suns

Vrijdag 29/4/22 20.00 Yoast United-Limburg United

Startklassent Elite Silver

1. Spirou Charleroi 14 punten

2. Aris Leeuwarden 13

3. Limburg United 13

4. Yoast United 13

5. Apollo Amsterdam 12

6. Okapi Aalst 12

7. Basketbal Academie Limburg 12

8. Den Helder Suns 12

9. Phoenix Brussels 10

10. Luik 10

11. The Hague Royals 10