Medvedev waarschuwt Europa voor verdubbeling gasprijs

Dimitri Medvedev, oud-president van Rusland en momenteel adjunct-voorzitter van de Russische Veiligheidsraad, voorspelt dat Europa binnenkort 2.000 euro per 1.000 kubieke meter gas zal betalen. Dat is ruim twee keer zoveel als de huidige prijs.

Medvedev reageerde op de beslissing van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz om gasleveringen via de nieuwe Nord Stream 2-pijpleiding tussen Rusland en Duitsland voorlopig niet toe te laten. De procedure voor de goedkeuring van de gaspijpleiding is stopgezet.

“Welkom in een heel nieuwe realiteit, waar Europeanen binnenkort 2.000 euro gaan moeten betalen voor 1.000 kubieke meter gas”, zei Medvedev op Twitter.

Aardgas wordt momenteel aan 79 euro per megawattuur verhandeld in Europa, na een forse stijging in de context van de oplopende spanningen rond Oekraïne. Omgerekend is dat 830 euro per 1.000 kubieke meter gas.

N-VA-voorzitter Bart De Wever grijpt de uitspraken van Medvedev aan om nog eens te pleiten voor een verlenging van de levensduur van de jongste kerncentrales. “De federale regering bepleit al anderhalf jaar dat we CO2-neutrale kerncentrales moeten vervangen door gascentrales die ons vatbaarder maken voor dit soort chantage. Stop die waanzinnige kernuitstap nu!”, tweet hij.

Ook Georges-Louis Bouchez, voorzitter van meerderheidspartij MR, klopt nog eens op die nagel. “Wat is er nog nodig om te beseffen dat het waanzinnig is om afhankelijk te zijn van gas? Laten we de kerncentrales nu verlengen en aan een energiemix werken die onafhankelijkheid, klimaat en prijs vrijwaart.”

De federale regering besliste eind december om door te zetten met de kernuitstap, maar bouwde halverwege maart wel nog een evaluatiemoment in om na te gaan of er voldoende vervangcapaciteit vergund kan worden. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert en CD&V-voorzitter Joachim Coens riepen vorige week al op rekening te houden met de geopolitieke situatie. Ongeveer 40 procent van de Europese gasimport is voor rekening van Rusland, België is voor 3 à 4 procent afhankelijk van Russisch gas.