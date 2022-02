Taskforce adviseert aankoop 15.000 dosissen van coronamedicijn van AstraZeneca

De Taskforce Covid Therapeutics adviseert de Belgische overheid om 15.000 dosissen van het coronamedicijn Evusheld van AstraZeneca aan te schaffen. Toch als het geneesmiddel een positief advies krijgt van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Het middel kan volgens de taskforce een oplossing bieden voor immuunverzwakte personen die niet reageren op vaccinatie. Dat laten ze weten in een persbericht.

De experten van de Task Force Therapeutics, die eind vorig jaar opgericht werd om te adviseren bij de aankoop van Covid-geneesmiddelen, menen dat Evusheld van AstraZeneca een oplossing kan bieden om mensen te beschermen die een zeer hoog risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 als gevolg van een verzwakt immuunsysteem en die niet reageren op vaccinatie. De taskforce schat dat de totale omvang van deze populatie op ongeveer 15.500 mensen in België.

Het Evusheld-geneesmiddel is een combinatie van twee monoklonale antilichamen gericht tegen twee verschillende delen van het spike-eiwit van SARS-CoV-2. Door op twee plaatsen aan het spike-eiwit te binden, verminderen ze het vermogen van het virus om menselijke cellen binnen te dringen.

De taskforce geeft toe dat het bewijs voor de effectiviteit van Evusheld beperkt is. Toch adviseert het de Belgische overheid 15.000 dosissen van het geneesmiddel aan te schaffen. Maar dat wel onder voorbehoud van een positief advies van het EMA. Momenteel is het middel nog niet toegelaten op de Europese markt. Sinds 14 oktober 2021 wordt het wel geëvalueerd door het EMA. De Amerikaanse tegenhanger FDA gaf wel al een toelating voor noodgebruik en ook in Frankrijk kwam er een toelating voor snellere toegang.

De taskforce benadrukt dat Evusheld alleen moet worden overwogen voor patiënten met een gedocumenteerde non-respons op COVID-19-vaccinatie op basis van een antilichaamtest. De taskforce benadrukt ook dat potentiële virale resistentie gerelateerd aan het gebruik van dit product nauwlettend in de gaten moet worden gehouden. (sgg)