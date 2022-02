Rik Molemans stelt zich onbaatzuchtig ten dienste van zijn kwetsbare medemensen

- Is het vrijwilligerswerk spontaan bij je aangekomen of onder druk omdat je op pensioen bent?"Ik doe al vanuit mijn jeugd aan vrijwilligerswerk, zo was ik leider in de jeugdbeweging, tijdens de lagere schoolloopbaan van mijn kinderen ben ik actief geweest in het oudercomité en heb ik de schoolkrant nieuw leven ingeblazen, ik was actief in de personeelskring in mijn werkveld waar we activiteiten organiseerden voor de medewerkers, ik ben vele jaren actief geweest in de zwemclub van Neerpelt in verschillende functies, nog steeds ben ik actief als volleybalscheidsrechter in Limburg, op dit moment ben ik mantelzorger voor mijn schoonmoeder in een woonzorgcentrum in Bree."- Je werd vrijwilliger bij de meest kwetsbare groep mensen, Okra en Samana, is dat een gevolg van je beroep?"Van thuis uit zijn we altijd gestimuleerd geweest om zorg te dragen voor elkaar, mijn mama was iemand die actief was met de zwakkeren en zieken in haar buurt. Doordat ik het geluk heb gehad om binnen de zorg voor personen met een beperking actief te mogen zijn, zal deze keuze mee bepaald hebben."-Wat is je taak bij Okra en Samana ?"Ik doe vooral de administratieve taken om deze verenigingen op plaatselijk niveau draaiende te houden. Daarnaast denk ik mee tijdens de bestuursbijeenkomsten en ik werk ik mee met het organiseren van de activiteiten."- Waar blijf je die energie halen om dit vrijwilligerswerk te kunnen doen?"Die haal ik uit de voldoening die je ontvangt van de mensen die tevreden zijn dat ze elkaar kunnen ontmoeten en een fijne momenten kunnen beleven samen."- Hoe lang denk je dit nog vol te houden?"Voorlopig heb ik nog voldoende energie om door te doen, alles zal afhangen van mijn gezondheid en mijn draagkracht. Eveneens zal het belangrijk zijn om voldoende mensen om mij heen te hebben om de vereniging te leiden."- Wat zijn volgens u de oorzaken dat vele verenigingen een tekort hebben aan vrijwilligers?"Daar zullen vele verschillende redenen voor zijn. Engagement vraagt energie. Wie iets doet voor anderen zal altijd wel hier of daar kritiek krijgen, het is dan de kunst om te leren omgaan met deze kritiek, zodat je energie blijft houden om door te gaan. We leven in een maatschappij waar vooral eigenbelang voorop staat. Als we het zelf goed hebben, is dit voor velen voldoende. Iedereen moet maar voor zichzelf zorgen."- Heb je al enige dankbaarheid ondervonden van de mensen van Okra en Samana? En is dit de drijfveer om het vol te houden?"Zeer zeker, als je na een eenvoudige samenkomst een welgemeend dank-je-wel hoort, dan geeft je dit weer energie om door te doen. Naar aanleiding van de dag van de vrijwilliger wil ik in naam van de federatie alle vrijwilligers die actief zijn in de vele verenigingen hartelijk danken voor hun dagelijkse inzet en het zich kosteloos dienstbaar stellen voor meestal kwetsbare mensen."