Jan Vertonghen gelooft in kansen Benfica tegen ex-club Ajax: “Tot een maand geleden zou ik zeggen dat de club heel stabiel is”

Jan Vertonghen moest dinsdag heel even lachen om zijn antwoord op de vraag wat hem de laatste jaren het meest is opgevallen aan zijn oude club Ajax. “Tot een kleine maand geleden zou ik zeggen dat de club heel stabiel is”, doelde de verdediger van Benfica op de onrust die is ontstaan na het vertrek van directeur voetbalzaken Marc Overmars. “Maar dat is natuurlijk nog steeds zo. Dit Ajax is zoveel beter dan de ploeg waar ik tot tien jaar geleden in voetbalde.”

Vertonghen heeft zojuist zijn laatste training voor het eerste duel met Ajax in de achtste finales van de Champions League afgewerkt als hij aanschuift voor een korte ontmoeting met de media. Vogels fluiten op Campus Seixal, het trainingscomplex van Benfica. Het is onbewolkt en 23 graden. “Het leven voor een profvoetballer is goed in de hoofdstad van Portugal”, erkent Vertonghen met een gebruind gezicht.

Hij woont er alweer ruim anderhalf jaar, samen met zijn vrouw en drie kinderen. “De resultaten van de laatste weken kunnen beter”, doelt de 34-jarige Rode Duivel op een serie van vijf duels met slechts twee overwinningen. “Maar ik voel dat we onze goede vorm weer terugkrijgen. Dat is ook nodig, want dit Ajax is van hoog niveau.”

Vertonghen weet waar hij over praat. “Ik zie ze nog bijna iedere week spelen”, zegt hij over de club waar hij opgroeide als voetballer. “Ajax leunt nog steeds op de jeugd, maar ze hebben de laatste jaren een veel beter evenwicht gevonden tussen talenten en aankopen. En ze weten goede spelers langer aan zich te binden.”

© BELGAIMAGE

Toch weet Vertonghen ook hoe je Ajax moet verslaan. Bijna drie jaar geleden bedwong hij met Tottenham Hotspur zijn oude club in de halve finales van de Champions League. Lucas Moura maakte met drie doelpunten een einde aan de Champions League-droom van de Amsterdammers. Vertonghen vierde de winst van de Spurs over twee duels ingetogen. Uit respect voor Ajax, de club waarvoor zijn vriend Daley Blind speelt en waarvan hij nog heel veel houdt.

De landstitel is ver weg voor Benfica, met een achterstand van 12 punten op koploper FC Porto. “Maar in de grote wedstrijden in de Champions League stonden we er dit seizoen wel vaak”, doelt Vertonghen onder meer op de winst over twee duels op PSV in de play-offs voor de Champions League. Benfica hield in de groepsfase ook Barcelona achter zich, met dank aan een ruime zege (3-0) in Lissabon.

“Er is hier de laatste tijd veel gebeurd”, zinspeelt Vertonghen onder meer op het ontslag van trainer Jorge Jesus en verhalen over een mogelijk omkoopschandaal. “Maar iedereen is klaar voor de wedstrijden tegen Ajax. Niemand hoeft ons te motiveren. Ik zie zeker kansen, anders moet ik niet aan deze klus beginnen.”