Vincent Kompany mocht op audiëntie bij koning Filip voor gesprek over racisme in het voetbal

Koning Filip heeft dinsdag Vincent Kompany, de gewezen Rode Duivel en clubicoon bij Manchester City en RSC Anderlecht, in audiëntie ontvangen in het koninklijk paleis. De koning wou het in het gesprek, dat anderhalf uur duurde, met de huidige trainer van Anderlecht hebben over racisme en discriminatie in het voetbal. Dat is vernomen bij het koninklijk paleis.

De aanzet voor het gesprek waren de racistische beledigingen die spelers en staf van Anderlecht in december naar het hoofd geslingerd kregen tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge. Kompany toonde zich toen gedegouteerd door wat er gebeurd was. Met initiatieven als voetbalclub BX Brussels heeft Kompany bovendien al langer projecten lopen die werken rond sociale integratie.

© BELGA

Bij het koninklijk paleis wordt erop gewezen dat de aanpak van racisme en discriminatie een belangrijk thema is voor koning Filip. Zo noemde de koning vorige maand, in zijn toespraak voor de “gestelde lichamen”, de overheden van het land, de aanpak van discriminatie, racisme en geweld nog een grote uitdaging. Hij verwees toen ook naar de beledigingen en bespottingen die te horen zijn in onze voetbalstadions.