De Teutepeuters gaan op kroegentocht

"De strenge covid-maatregelen zijn danig afgezwakt en aangepast dat er weer wat mogelijkheden zijn om onder een bepaalde vorm toch carnaval te vieren", klinkt het bij CV De Teutepeuters. "Voor een optocht is het momenteel echter nog te vroeg, daarvoor zou het code geel moeten zijn. Om het carnavalgevoel toch aan te wakkeren, hebben we een programma uitgewerkt en besloten om de Hamonter horeca op carnavalszondag 27 februari een bezoek te brengen." De Teutepeuters zullen met hun gevolg om 10u30 uur en met een toeristisch treintje op het marktplein vertrekken. "Vervolgens wordt Prins Kris I bij hem thuis afgehaald voor een laat carnavalsontbijt bij één van de leden, kwestie van een goede bodem te leggen. Omstreeks 13 uur zal het treintje ons naar de Végtès brengen waar de kroegentocht zal starten. Rond de klok van 15 uur zullen we terug op het marktplein arriveren, waar we dan onze kroegentocht te voet zullen verder zetten in het centrum van Hamont. Verdere cafés die we in de loop van de namiddag of avond zullen bezoeken zijn o.a. Sportcafé de Posthoorn, cafè Okè, De Burg, Bar Brut en De Teut."

Vlaggen

"Intussen hebben de stadsdiensten aan de masten de carnavalsvlaggen al opgehangen, en willen wij een oproep naar de bevolking doen om massaal dit voorbeeld te volgen. Het zou ons enorm plezieren moesten op zo veel mogelijk plaatsen de carnavalsvlaggen opgehangen worden zodat het straatbeeld volop rood, geel en groen kleurt. Hopelijk zien we tijdens onze kroegentocht zo veel mogelijk carnavalsvierders terug, en niets houdt jullie tegen om je te verkleden tijdens deze dagen. Het is en blijft natuurlijk carnaval, en dat mag iedereen zien en geweten hebben!Wij vieren dit jaar nog altijd carnaval onder ons motto: Wèllie zette het masker aaf!"