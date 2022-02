EHBO in het uitgangsleven voor PXL-studenten

Initiatiefneemster Judit Dubois legt uit: “Tijdens deze opleiding tonen wij onze studenten hoe je moet omgaan met een patiënt in het uitgangsleven en hoe je moet reageren als hulpverlener bij bijvoorbeeld een overdosis van verboden substanties waaronder XTC, GHB, cocaïne of heroïne. Hoe moet ik hiermee omgaan als hulpverlener en wat kan ik hier zelf aan doen? Zijn er gevaren voor mij als ik zo een persoon wil helpen? We hebben het ook over ‘binge drinking’ en we leren onze studenten ook het verschil tussen symptomen bij intoxicaties en ziektebeelden die hierbij verwarring kunnen geven waaronder suikerziekte en epilepsie. Verder is er ook een moment voorzien om van gedachten te wisselen en vragen te stellen. De opleiding wordt gegeven door Stefan Knaepen van ons Trauma en Life supportcenter van PXL-Healthcare in Hasselt.”