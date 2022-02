Het nieuwe Eikelplein is bijna klaar

In februari werd de fundering voor de boordstenen en betonstraatstenen van de voetpaden en bermen geplaatst. Ook de luifel voor de bushalte aan de kant van het Eikelplein werd gezet. Eind februari zullen de grondwerken van het Eikelplein afgerond worden. In de week van 7 maart worden de speeltoestellen, de zitbanken en picknickbanken op het plein geplaatst. In de week van 14 maart werkt men verder aan de beplanting en het inzaaien van de perken op het plein.