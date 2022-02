Verkoop afgeschreven materialen van bib Beringen in De Kardijk

“Vorig jaar hebben we door de toen geldende veiligheidsmaatregelen geen verkoop kunnen organiseren. Wat maakt dat we nu over een veel uitgebreider aanbod beschikken en naar een grotere locatie moeten uitwijken,” legt schepen van Bibliotheek Jessie De Weyer uit.De publieke verkoop vindt telkens van 10 tot 16 uur plaats in De Kardijk Beverlo. Het aanbod van deze verkoop omvat kinderboeken, strips, cd’s, dvd’s, romans, informatieve boeken en tijdschriftenpakketten. Alle materialen zijn te koop voor 1 euro per stuk. “Maar liefst drie dagen dus om te grasduinen tussen de materialen die niet langer tot de collectie van de bibliotheek behoren. Gezien we in de vernieuwde bib andere accenten gelegd hebben, is de hoeveelheid aangeboden materialen deze keer enorm groot. De muziekafdeling werd bijvoorbeeld een stukje kleiner, waardoor er uitzonderlijk honderden cd’s en concertdvd’s te koop worden aangeboden", weet de schepen.