De reddingswerkers in Peru worden vanaf vandaag in hun zoektocht naar de vermiste Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe (28) bijgestaan door drie Belgische speurders. Ze is woensdag precies een maand vermist. Eloy Cacya, zo een beetje de Peruaanse Alain Remue, vreest dat de jonge vrouw in een rivier is gevallen.