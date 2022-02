PODCAST. Na Lanaken, ook bloedbad in Turnhout: “Kogel ging diagonaal door mijn hoofd”

De dodelijke schietpartij in Lanaken, waarbij rijkswachter Luc (29) het leven laat, is niet de eerste criminele daad van de Zweedse topgangsters Jussi Ondin en Istvan Hegedus. Ook in hun thuisland hebben ze al heel wat op hun kerfstok staan, van het overvallen van een wapenopslagplaats tot het opblazen van een gevangenismuur. En ook na het geweld in Lanaken en de arrestatie van Ondin is de Zweed nog niet klaar voor een leven achter de tralies.

In de vorige aflevering hoorde je al dat Luc Verstappen en Paul Aengeveld in de nacht van 15 op 16 januari 1987 zijn neergeschoten in Veldwezelt (Lanaken), wanneer ze een auto met een vreemde nummerplaat willen controleren. Paul raakt zwaargewond, maar overleeft het uiteindelijk wel. Luc sterft twee dagen later, op amper 29-jarige leeftijd.

BELUISTER DEEL 1. Zweedse gangsters vermoorden agent in Lanaken: “Hij liep rond de wagen en schoot Luc neer”

Maar ook voordat Ondin en Hegedus in België zijn, plegen ze al zware criminele feiten. Zo plegen ze een overval op een wapenopslagplaats van het Zweedse leger in Järna, zo’n 50 km van Stockholm. Daar stelen ze handgranaten, explosieven en antitankwapens, die ze later nodig hebben om een gevangenismuur op te blazen. Hierover vertelt oud-rijkswachter Ivo Leemans , die ook zelf een slachtoffer wordt van Ondin, zoals je later in de aflevering hoort. Maar ook camping De Leeuwerik van Matty Henckens speelt een belangrijke rol in deel twee van De Zweedse Nachtmerrie van de Rijkswacht. aebs