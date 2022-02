Een storm aan culturele activiteiten! Reserveer nu al je tickets, voor het te laat is

Een cabaretière gaat van de grond, een piano slaat de vleugels uit en tourdata waaien door elkaar: het lijkt wel te stormen in de cultuuragenda. Voor deze voorstellingen reserveer je al best je kaartje.

Cabaret: Els ziet ze vliegen

In haar 15de voorstelling is Els de Schepper vergezeld van amateurs aan wie ze opleiding geeft. Het gaat weer deels over haar, maar is minder autobiografisch dan voorheen. Voor het eerst zet ze een Limburgs typetje neer. Klinkt bekend? Corona haspelde de tournee door elkaar. Dit zijn de nieuwe data. (agr)

Els ziet ze vliegen, Els de Schepper, op 17/3 Achterolmen Maaseik, op 15/4 cc Lanaken en op 15/10 De Bogaard Sint-Truiden. Info: www.elsdeschepper.com

-

Circus: Als een piano tot leven komt

Als hij bespeeld wordt, gaat een vleugelpiano een eigen leven leiden. Dat resulteert in gewaagde acrobatie en virtuoos gejongleer, muziek en humor. Dirk Van Boxelaere en Fien Van Herwegen zijn van Zoersel, maar reizen de wereld rond met hun poëtische voorstellingen voor jong en oud. Nu zijn ze nog eens in de buurt. (agr)

Carrousel des moutons, Compagnie d’irque & fien, op 26/3 De Kimpel Bilzen, op 27/3 De Zeepziederij Bree en op 29/3 cc Lanaken. Info: www.dirque.com

Concert: Johan was jarig

Vorig jaar werd Johan Verminnen 70. Zijn tournee met verjaardagsconcerten, waarbij ook zijn dochter Pauline aantreedt, is door corona tot zijn 71ste uitgelopen. Verwacht je aan een bloemlezing uit zijn rijk repertoire, met een mix van meezing- en luistermomenten. (agr)

Johan Verminnen 70, op 12/3 Achterolmen Maaseik, op 31/3 De Bogaard Sint-Truiden en op 18/6 Muze Heusden-Zolder. Info: www.johanverminnen.be

© Geert Van de Velde

Theater: Mooi en meedogenloos

Het clubje vrouwen uit hogere kringen komt elke maand bij elkaar. De gastvrouw zorgt voor een verrassing. Deze keer is die wel heel groot als Ronn Moss – Ridge uit The bold and the beautiful – in levenden lijve de kamer binnenkomt. Met onder andere Leen Dendievel en Myriam Bronzwaar. (agr)

Brasschaatse huisvrouwen, Het Prethuis, op 19/3 De Zeepziederij Bree, op 26/3 Achterolmen Maaseik en op 8/4 cc Leopoldsburg. Info: www.brasschaatsehuisvrouwen.be

Muziek / humor: Fruitig en fris

In 43 jaar bouwden Peter Hens en Bart Van Caenegem een internationale carrière uit. Liefst acht keer stonden ze zes maanden in Parijs. En nog altijd zijn ze fruitig en fris, zoals hun naam laat vermoeden. Twee tenoren, een cello, een piano en hopen humor. (agr)