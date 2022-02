Herstelcertificaat voortaan ook op basis van snelle antigeentest

Wie genezen is van COVID-19 en een herstelcertificaat wil aanvragen, kan dat voortaan ook doen op basis van een snelle antigeentest, zoals die in ons land bij de apotheker wordt aangenomen. Dat heeft de Europese Commissie dinsdag beslist.

Een herstelcertificaat kon tot nu enkel op basis van een positieve PCR-test worden afgeleverd. De Commissie heeft nu beslist, aan de hand van een zogenoemde gedelegeerde handeling, dat de EU-landen ook herstelcertificaten mogen afgeven aan wie positief getest heeft bij een snelle antigeentest.

Enkel de Europees gehomologeerde antigeentesten komen in aanmerking. Ook moet de test afgenomen zijn door zorgpersoneel of anderen die daarvoor in aanmerking komen.

De lidstaten zullen de herstelcertificaten retroactief kunnen uitreiken, op basis van positieve testen die vanaf 1 oktober 2021 werden afgenomen. In België is een herstelcertificaat zes maanden geldig, of 180 dagen om precies te zijn.

“Het Europees digitaal coronacertificaat evolueert in functie van de situatie”, zegt Europees commissaris voor Justitie Didier Reynders. “Om het vrij verkeer te bevorderen, en dan vooral van burgers die tijdens de omikrongolf besmet raakten, zullen de lidstaten voortaan ook herstelcertificaten kunnen uitreiken op basis van snelle antigeentesten van hoge kwaliteit.”

De nieuwe regel voor het verstrekken van een herstelcertificaat gaat meteen in, lidstaten kunnen hem toepassen zodra ze daar klaar voor zijn.