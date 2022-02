Zo verspreidden wolven zich tot in Limburg: “Dat dieren zijn uitgezet is een fabel”

Om de bewegingen van de wolf te volgen hebben wetenschappers uit de Benelux en Duitsland alle wolvenwaarnemingen in kaart gebracht. Daarop is duidelijk te zien hoe deze toppredator de laatste jaren aan een opmars in de Lage Landen bezig is.

De kaart toont waar wolventerritoria in de Benelux en Duitsland de afgelopen jaren zijn waargenomen en hoe zich dat in de tijd heeft ontwikkeld. Op de dynamische kaart in de video zie je of het gaat om een waarneming (groene vlakken) of een roedel (zwarte stippen). “De kaarten geven een goed beeld van de verspreiding en de voortplanting van wolven in de Benelux en Duitsland door de jaren heen. En de fabel als zouden de wolven in Vlaanderen zijn uitgezet, wordt hiermee ook ontkracht. Intussen zijn er in Vlaanderen al heel veel bevestigde wolvenwaarnemingen. Het laatste kaartje kleurt al behoorlijk groen”, zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het INBO.

Wolvenjaar

Een ‘wolvenjaar’ start in mei en loopt tot en met april van het jaar daarop. Hierbij wordt rekening gehouden met de biologie en voortplantingscyclus van de wolf. “Momenteel is er enkel samenwerking tussen instituten uit de Benelux en Duitsland. Maar op termijn zouden we ook graag de wolvendata uit Denemarken, Polen, Frankrijk en de Alpenlanden erbij hebben om zo nog meer te weten te komen over de wolven. Internationale samenwerking is nuttig. Zowel voor de uitwisseling van wetenschappelijke kennis en data, als om te weten hoe ze het beleidsmatig - schade en monitoring - in de verschillende landen aanpakken.” mm

© INBO

© INBO

© INBO

© INBO

© INBO

© INBO