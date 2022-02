Twee drugsdealers gevat in politiezone CARMA

De eerste arrestatie gebeurde zaterdagavond bij een overlastcontrole in de Springstraat in Meulenberg. Een dertiger uit de gemeente had een hoeveelheid XTC-tabletten bij. De man werd voor verhoor naar het commissariaat in Genk gebracht. Bij een huiszoeking vonden de agenten nog XTC en een grote som geld. Die werden samen met de auto van de dertiger in beslag genomen. Maandag werd de verdachte bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die besliste om hem onder voorwaarden vrij te laten.

Huiszoeking

In een ander lopend onderzoek naar de verkoop van verdovende middelen voerde politie CARMA zondag een huiszoeking uit op de Zonneweeldelaan op Vlakveld. Er werd een grote som geld en een grote hoeveelheid cannabis gevonden. De bewoner, een 26-jarige Genkenaar, werd gearresteerd en voor verhoor naar het commissariaat gebracht. De Genkenaar werd wel aangehouden door de onderzoeksrechter en naar de gevangenis gebracht. mm