Ouderwets straatcarnaval bij Raod van Laon tot Aoke

Helaas geen Bessemkaravaan op zondag 27 februari in Lanaken. Maar iedereen die wil kan de stoetomloop wandelen of deelnemen aan het ‘awwerwetse straotkarneval ‘.

Vrijdag 25 februari worden de scholen bezocht en de Heksenkop opgetrokken aan het gemeentehuis. Zaterdag 26 februari is er in de feesttent op het Kerkplein een kinderzitting. Zondag 27 februari kan je de stoetomloop bewandelen en ouderwets straatcarnaval vieren. Maandag 28 februari en dinsdag 1 maart zijn er straatcarnaval en ee kroegentocht in de cafés en de feesttent. Het carnavalgebeuren wordt woensdag 2 maart afgesloten met ‘hieringe bieten’ in de cafés.