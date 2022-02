Lichtstoet bij de gezellen van Taxandria Nérpelt

Pelt

Prins Steven I, prinses Cindy I en jeugdprinsenpaar Robbe I en Lotte I vieren samen met de gezellen van Taxandria dit jaar carnaval in Neerpelt. Op zaterdag 2 april is er een prachtige lichtstoet, deze start om 20.30 uur en trekt door het centrum van Neerpelt. Daarna is er feest in de tent en wordt er in de gezellige cafés verder gefeest.