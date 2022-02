18 maanden cel voor diefstal 88 kledingstukken bij G-Level in Beringen

Een 35-jarige Nederlander is dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel effectief voor de diefstal van 88 kledingstukken. De dertiger viel samen met een gemaskerde kompaan binnen bij G-Level in Koersel-Beringen.

De feiten dateren van 30 april 2019. Rond 1 uur ’s nachts sloeg het duo toe. In een mum van tijd gingen ze ervan door met 88 broeken uit de winkel aan het Kerkplein. De mannen namen de vlucht nadat het alarm af ging. “Ook begon een telefoon te rinkelen. Wellicht zijn ze daardoor geschrokken”, vertelde uitbaatster Jessy Van Becelaere destijds aan de krant. Op camerabeelden was te zien hoe twee gemaskerde mannen met een schroevendraaier en koevoet de deur forceerden. Een van hen blesseerde zich daarbij. Dankzij een aangetroffen spat bloed en een DNA-onderzoek kwamen de speurders bij de Nederlander uit. Een spoor naar de andere vermoedelijke dader is er niet.

De 35-jarige verdachte is geen onbekende voor het gerecht. Hij is eerder al veroordeeld voor een diefstal met braak en is ook in Nederland bekend voor gelijkaardige feiten. Naast de 18 maanden effect kreeg de dertiger uit Sittard nog 800 euro boete en bijna 2.000 euro aan proceskosten opgelegd.