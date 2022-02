CV De Weerelt beperkt zich tot kroegentocht en carnavalsradio

Wellen

In Wellen is er ook dit jaar op vette dinsdag 1 maart geen lichtstoet. Wel organiseert CV De Weerelt een kroegentocht in de Wellense cafés. Bovendien is er carnavalsradio (vanaf 17 uur) op lokale radio VRW. De kroegentocht start om 18 uur. In Wellen zwaaien prins Kristof en jeugdprins Timo de scepter.