De Hamburgers trekken zondag 3 april door Oostham

CV De Hamburgers trekt zondag 3 april in carnavalstoet doorheen Oostham. Eindelijk zullen prins Frederick I en zijn prinses Sofie de scepter kunnen zwaaien in hun gemeente.

Na twee jaar zonder fysieke carnaval activiteiten, maakt Raad van Elf – De Hamburgers zich op om tijdens het weekend van 1, 2 en 3 april, Oostham weer onder te dompelen in de onvervalste carnavalsfeer. In samenwerking met de gemeente Ham en de lokale horeca zal de gemeente 3 dagen lang weer carnaval kunnen beleven zoals ze al die jaren gewoon zijn geweest. Het hele gebeuren start vrijdag 1 april met een kroegentocht. Zaterdag is er de opening van de kermis en op zondag 3 april trekt de 42ste carnavalstoet doorheen het centrum van Oostham.