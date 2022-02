Tadej Pogacar bereidt al dansend eerste tijdrit van 2022 voor en zet meteen knappe prestatie neer: “Mijn snelste tien minuten ooit”

Tadej Pogacar (23) is in de Verenigde Arabische Emiraten bezig aan zijn eerste koersdagen van het nieuwe seizoen. En de tweevoudige Tourwinnaar is in zijn nopjes. Dat bewijzen beelden van de opwarming voor de tijdrit van dinsdag.

Beelden van de dansende ‘Pogiboy’:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Pogacar werd knap vierde op achttien seconden van winnaar Stefan Bissegger. Naast de Zwitser moest Pogacar enkel specialisten Filippo Ganna en Tom Dumoulin voor zich dulden. “Er was heel veel wind, veel rapper kon je niet gaan denk ik”, vertelde Pogacar achteraf. “Het waren mijn snelste tien minuten ooit, het was een goede tijd dus daar ben ik tevreden mee. Het ziet er goed uit voor morgen (woensdag, red.) en de andere dagen. Onze ploeg is heel gefocust om het hier goed te doen. We verkeren allemaal in goede vorm.”

In de stand van de UAE Tour nam Stefan Bissegger de rode leiderstrui over van onze landgenoot Jasper Philipsen. Pogacar is voorlopig vijfde op achttien seconden. Woensdag komen de klassementsmannen voor het eerst echt aan zet in een etappe met aankomst bergop. Dan wacht de bergrit naar Jebel Jais, de slotklim van zo’n twintig kilometer aan 5,5%. Pogacar wist er nog niet te winnen, vorig jaar werd hij tweede na Jonas Vingegaard, die nu niet van de partij is.

Donderdag en vrijdag staan er weer vlakke ritten op het programma, in de slotetappe van zaterdag ligt de aankomst opnieuw op een col van eerste categorie.

LEES OOK.Stefan Bissegger steekt wereldkampioen Ganna de loef af in de UAE Tour, Philipsen verliest leiderstrui ondanks knappe tijdrit