Het zat even dik tegen voor Lara Chedraoui, en dat hoor je in nieuwe Intergalactic Lovers

Een hoofdrol in de nakende tv-serie Lost Luggage op Eén, de nieuwe plaat van Intergalactic Lovers die eindelijk het licht ziet én een uitgebreide Europese tournee in het verschiet. Een mens zou voor minder veronderstellen dat Lara Chedraoui op wolkjes loopt. Toch wekt Liquid Love niet die indruk. Als dat vierde album geregeld tegen droefgeestigheid en vertwijfeling aanschurkt, dan laat zich dat toeschrijven aan de noodzakelijke verwerking van een pijnlijke relatiebreuk, de dood van een boezemvriend en een moeizame revalidatie na een taaie coronabesmetting.

Gelukkig biedt de muziek wat tegengewicht voor Chedraouis teksten, die bulken van overwegend sombere bespiegelingen over het leven en de liefde. Onder radiovriendelijke gitaarpop zoals de singles Lost, Bobbi en Crushing smeert producer Luuk ‘Shameboy’ Cox een dansbaar streepje elektronica. “Een logische evolutie”, noemt het Aalsters viertal dat zelf. Eerlijk, Liquid Love had wat meer variatie en contrasten kunnen gebruiken. Nu kabbelt het oorstrelend album veertien songs lang vrij rimpelloos voort, waardoor het niet over de hele lijn overtuigt. Wel scherpt de groep met dit potje vloeibare liefde haar internationale ambities aan.(gj)