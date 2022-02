Elise Mertens naar achtste finales WTA Doha na opgave titelverdedigster Petra Kvitova

Het zestiende reekshoofd stond in de tweede ronde tegenover de Tsjechische titelverdedigster Petra Kvitova (WTA 21), die er in de tweede set de brui aan gaf. Mertens had even voordien set één met 7-5 gewonnen, in de tweede set stond het 1-2 in het voordeel van de Tsjechische voormalige nummer twee van de wereld.

In de openingsronde had Mertens, die het toernooi in 2019 won, maandag reeds afgerekend met de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 44). Het werd 6-3, 2-6 en 7-5 na twee uur en zes minuten wedstrijd.

In de achtste finales staat onze landgenote tegenover het Estse vierde reekshoofd Anett Kontaveit (WTA 7), die de Kroatische Ana Konjuh (WTA 51) uitschakelde in twee sets. In de onderlinge confrontaties staat het 3-1 in het voordeel van Mertens.

De Limburgse is in Doha ook actief in het dubbelspel. Met de Russin Veronika Kudermetova vormt ze het derde reekshoofd. Het duo is rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde.