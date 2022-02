Spaanse kunstschaatster legde positieve dopingtest af op wedstrijddag Olympische Spelen in Peking

De twintigjarige Spaanse kunstschaatster kwam in de Chinese hoofdstad in actie bij de koppels. Ze testte vorige week vrijdag, op de dag van haar korte kür, positief op een metaboliet van clostebol, een door het Wereldantidopingagentschap (WADA) verboden anabole steroïde. Een dag later, tijdens de vrije kür, verzekerde ze zich aan de zijde van haar partner Marco Zandron van de elfde plaats in de eindafrekening. Het waren haar eerste Spelen.

Barquero Jimenez kan nu de analyse van haar B-staal aanvragen. Haar dossier werd doorgestuurd naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

