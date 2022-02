Kan Champions League-finale nog doorgaan in Sint-Petersburg? “UEFA moet een veel krachtiger standpunt innemen”

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne brengen de Champions League-finale in Sint-Petersburg in gevaar. Volgens het Engelse BBC is het zo goed als zeker dat de UEFA op zoek gaat naar een andere locatie voor de finale op zaterdag 28 mei.

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag verkondigd dat Rusland troepen gestuurd heeft naar twee regio’s in Oost-Oekraïne die in handen zijn van de rebellen. Er wordt gevreesd dat er een Russische invasie op til is.

Tracey Crouch, de voormalige Engelse Minister van Sport, verklaart aan BBC dat de UEFA meteen op zoek zou moeten gaan naar een nieuwe locatie voor de finale van de Champions League. “De UEFA moet de Champions League-finale meteen verplaatsen uit het Gazprom Arena in Sint-Petersburg”, klinkt het bij Crouch. “Het verbod voor politici en ambtenaren om naar het Russische WK 2018 te reizen, was slechts een klein signaal dat voor Poetin niks uitmaakte. UEFA moet dus een veel krachtiger standpunt innemen, niet in het minst om de veiligheid van reizende fans te waarborgen.”

De Rode Duivels speelden op de halve finale van het WK 2018 in het Gazprom Arena. — © AP

WK-barrages

Volgens BBC is de UEFA momenteel bezig met de hele situatie te onderzoeken voor een beslissing genomen wordt, maar “de Europese voetbalbond is klaar om een nieuwe locatie te zoeken”, klinkt het. Het is de derde jaar op rij dat de finale van de Champions League moet uitwijken. De vorige twee edities vonden in Portugal plaats vanwege de coronapandemie.

Wellicht worden ook enkele andere wedstrijden nog op een andere locatie gespeeld. Er is geen enkele Oekraïense ploeg meer actief in Europa, maar het Russische Zenit Sint-Petersburg is dat wel nog. In de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League verloor Zenit in eigen huis met 2-3 van Real Betis. Komende donderdag staat de terugwedstrijd in Spanje op het programma.

Op 24 maart speelt Rusland thuis tegen Polen in de barrages om een WK-ticket. Als Rusland wint, speelt het ook nog tegen de winnaar van Zweden-Tsjechië op 29 maart. Het zou kunnen dat UEFA ook die wedstrijden niet in Rusland laat doorgaan.