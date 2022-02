Separatisten vieren feest: Loehansk en Donetsk ratificeren “vriendschapsverdragen” met Rusland

De parlementen van de door Moskou erkende volksrepublieken Donetsk en Loehansk in Oekraïne hebben dinsdag een verdrag rond “vriendschap, samenwerking en wederzijdse bijstand” met Rusland goedgekeurd. Op tv-beelden was te zien hoe de parlementsleden de beslissing verwelkomden met een staande ovatie en “bedankt Rusland” riepen. Er circuleren ook al beelden van feestvierende pro-Russische separatisten in de straten van Donetsk.