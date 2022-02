Bissegger steekt Ganna de loef af, Philipsen verliest leiderstrui ondanks knappe tijdrit

De Zwitser Stefan Bissegger (23) heeft voor een kleine stunt gezorgd in de derde etappe van de UAE Tour. In een korte tijdrit van negen kilometer was de renner van EF Education zeven seconden sneller dan topfavoriet en wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna. Met zijn zege neemt de jonge Zwitser ook de leiderstrui over van Hammenaar Jasper Philipsen.

Op de derde dag van de UAE Tour stond de renners een individuele tijdrit van negen kilometer te wachten in Ajman, een van de zeven emiraten waaruit de Verenigde Arabische Emiraten bestaan. Op het parcours zijn geen hoogteverschillen te vinden, dus het beloofde een tijdrit te worden voor de echte specialisten. Met onder andere Bjerg, Bisseger, Pogacar, Dumoulin en wereldkampioen Ganna verschenen heel wat tijdrittoppers op het startblok.

Dat het een vliegmeeting zou worden werd bij de eerste starters al duidelijk. Op de snelheidsmeters van de motorrijders die de renners volgden, verschenen snelheden boven de 60(!) kilometer per uur. Het was Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) die met 10.07 een eerste richttijd neerzette, maar met een kanontijd van 9.43 veegde Stefan Bissegger (EF Education) de tijd van de Deen van de tabellen. Bissegger haalde zelfs Venturini in, en dat terwijl die toch één minuut voor de Zwitser startte. Straffe prestatie op zo’n korte afstand. De Portugese klassementsrenner Joao Almeida zette ook een keurige tijd neer. Hij nestelde zich op een voorlopige tweede plaats, twee secondjes sneller dan zijn teamgenoot Bjerg.

Het was uitkijken naar de prestatie van de Italiaanse wereldkampioen Ganna. Ook hij haalde onderweg een renner in, maar beet op het eerste tussenpunt toch nipt zijn tanden stuk op de tussentijd van Bissegger (+1”). Ook aan de streep kwam de topfavoriet niet aan Bissegger. Ganna finishte in een tijd van 9.50, zeven seconden trager dan Bissegger. Het moet een haast onklopbare tijd zijn die de Zwitser heeft neergezet, want voor de laatste keer dat Ganna geklopt werd in een tijdrit moeten we al terug naar het Europees Kampioenschap in Trento vorig jaar. De winnaar leek gekend.

Knappe prestaties Dumoulin en Philipsen

En toch bleven verrassingen niet uit. De Zuid-Afrikaan Stefan De Bod (Astana) zette een prima tijd van 10:07 neer en sloop daarmee in de voorlopige top vijf. De Bod houdt van de UAE Tour want ook vorig jaar zette hij een top 10-plek neer in de individuele tijdrit van de ronde van het Midden-Oosten.

De mannen van UAE Team Emirates hadden duidelijk hun zinnen gezet op deze tijdrit. Ook Tourwinnaar Tadej Pogacar zet met 10.01 een zeer keurige tijd. Nederlands kampioen tijdrijden Tom Dumoulin (Jumbo - Visma) kwam met te kort, maar met 9.57 deed hij wel iets beter dan zijn Sloveense concurrent voor het eindklassement.

Ook de winnaars van de voorbije dagen, Mark Cavendish en leider Jasper Philipsen, vormden geen bedreiging meer voor Bissegger die met zijn zege ook de rode leiderstrui overneemt van de jonge Belg. Philipssen reed wel een zeer sterke tijdrit en werd tiende op 28 seconden. Filippo Ganna eindigde tweede op 7 seconden, Dumoulin was een mooie derde op 14 seconden van het ongenaakbare Zwitserse toptalent.

“Ik wist toen ik over de meet kwam dat mijn tijd heel goed was”, zei Bissegger nadat alle renners over gefinisht waren. “Ik keek al lang uit naar deze tijdrit. Ik had een zware winter met een gebroken handwortelbeentje en het duurde heel lang voor dat hersteld was, dus ik ben blij dat ik nu eindelijk terug ben. Ik heb ook het gevoel dat ik een beetje verbeterd ben ten opzichte van vorig jaar, maar ik had vandaag ook gewoon een heel goede dag”, klonk de 23-jarige tevreden.

Bij EF-Education Easypost rijden de renners hun tijdritten met wel heel opvallende helmen. — © Belga

Uitslag - rit 3 UAE Tour

1. Stefan Bissegger (SUI) 9.43

2. Filippo Ganna (ITA) +7”

3. Tom Dumoulin (NED) +14”

4. Tadej Pogacar (SLO) +18”

5. Joao Almeida (POR) +22”

Stand - UAE Tour

1. Stefan Bissegger (SUI) 9:13:02

2. Filippo Ganna (ITA) +7”

3. Jasper Philipsen (BEL) +12”

4. Tom Dumoulin +14”

5. Tadej Pogacar +18”