Courteney Cox over haar cosmetische ingrepen uit het verleden: “Ik zag er eigenlijk heel vreemd uit met die fillers”

Actrice Courteney Cox spreekt in een interview openhartig over ouder worden, onzekerheid over haar carrière en haar veranderende houding tegenover cosmetische ingrepen.

Ze is al meer dan 25 jaar wereldberoemd, maar dat wil niet zeggen dat Courteney Cox – vooral bekend als Monica in Friends – alle kennis in pacht heeft. Ze vertelt aan The Times Style Magazine over de strenge eisen van Hollywood en waarom ze heeft besloten te stoppen met het najagen van de eeuwige jeugd.

De 57-jarige actrice is zich goed bewust van haar leeftijd. “Oh god, het is zo moeilijk om te horen of te zeggen. Ik kan het niet geloven. Er is niets mis met 60 zijn, ik kan het gewoon niet geloven. De tijd gaat zo snel”, zegt ze. ”Ik heb absoluut meer zelfvertrouwen en ik heb heel veel geleerd in mijn leven: waar ik van moet genieten, wat ik meer moet proberen te doen en wat ik los moet laten.”

Fillers

Cox zegt dat ze het heeft opgegeven om te proberen er hetzelfde uit te zien als vroeger. “Er was een tijd dat ik besefte dat ik aan het veranderen was en dat ik er ouder uit begon te zien. En ik probeerde de jeugdigheid jarenlang na te jagen”, vertelt ze. “Ik besefte niet dat ik er eigenlijk heel vreemd uitzag met die fillers en door al die dingen die ik aan mijn gezicht heb laten doen – en die ik nu nooit zou doen.” In 2017 liet Cox daarom ook alle fillers uit haar gezicht verwijderen.

“Wat zeggen ze over mij?”

Over de rol die de media spelen als het gaat over actrices die ouder worden, zegt ze: “De kritiek is intens, maar ik weet niet of hij intenser was dan wat ik mezelf oplegde.” Ondanks haar wereldwijde supersterrenstatus, zegt Cox dat haar zelfvertrouwen een paar jaar geleden een flinke deuk heeft opgelopen na het filmen van een pilot voor een serie die nooit werd uitgezonden.“Het maakte me onzeker. Ik heb jarenlang op een vreemde manier schrik gehad om weer naar buiten te treden”, zegt ze.

Cox vertelt ook hoe ze omgaat met recensies. “Het beste is om ze helemaal niet te lezen, maar ik doe het wel en soms ga ik meteen naar waar mijn naam staat”, zegt ze. “Wat ze van de film vonden, sla ik over. Wat zeggen ze over míj?”