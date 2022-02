Freek Vanrooy laat senioren weer genieten

Zoals iedereen had uitgekeken naar de heropening van evenementen, bleven uiteraard de senioren niet achterwege om naar de maandelijkse seniorendag af te zakken in zaal Mimosa.

Het huisorkest Puur toeval bracht dadelijk de ambiance in de zaal en het was duidelijk dat de mensen er zin in hadden. Gastartiest Freek Vanrooy zette eveneens zijn beste beentje voor en zorgde voor blije en gelukkige gezichten bij het publiek. Na het optreden bracht hij nog enkele prachtige nummers met Pascal. Een extraatje voor diegenen die nog niet naar huis wilden. Volgende maand is Pino Baresi de gastartiest. Verder volgen nog Doran, Bandit, Herbert Verhaeghe... Reserveren kan op 0474/546540 (Nancy)