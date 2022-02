Tennisgeschiedenis in Mexico: Alexander Zverev rekent pas om 4u55 ’s ochtends af met Jenson Brooksby

Alexander Zverev (ATP 3) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco. Opvallend, de partij ging pas omstreeks 01u30 plaatselijke tijd van start en duurde meer dan drie uren. Nooit eerder werd een tenniswedstrijd zo vroeg in de ochtend (of laat in de nacht) afgesloten.

De titelverdediger haalde het in de openingsronde niet zonder slag of stoot van de Amerikaan Jenson Brooksby, de nummer 47 van de wereld. Het werd een uitgebreide driesetter, met een stevige tiebreak in set twee, die uiteindelijk 3 uur en 20 minuten zou duren. De matchbal ging zo net voor 5 uur ‘s ochtends over het net: 3-6, 7-6 (12/10) en 6-2 in het voordeel van de Duitser.

En daarmee werd er volgens de ATP een record gebroken: nooit eerder werd een partij op de ATP Tour zo vroeg in de ochtend afgesloten. Het vorige record stond op naam van de Australiër Lleyton Hewitt en de Cyprioot Marcos Baghdatis, die op de Australian Open van 2008 pas om 04u34 plaatselijke tijd hun bed konden opzoeken.

In de tweede ronde in Acapulco staat Zverev eerstdaags tegenover zijn landgenoot Peter Gojowczyk (ATP 95).