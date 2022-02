Jennifer Aniston ongerust over memoires van ‘Friends’-collega “die te veel weet over scheiding met Brad Pitt”

De Amerikaanse actrice Jennifer Aniston zou zich “volgens een insider” grote zorgen maken over de memoires van Matthew Perry, een van haar medespelers in de serie ‘Friends’. In het boek zouden onder meer persoonlijke details onthuld worden over haar mislukte huwelijk met acteur Brad Pitt.

Matthew Perry, die de rol van Chandler Bing speelde in ‘Friends’, heeft laten weten dat zijn memoires ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing’ in november van dit jaar zullen verschijnen. “Er is in het verleden zo veel over mij geschreven, ik dacht dat het tijd was dat de mensen het van mij zelf hoorden”, zo schreef hij onlangs op Instagram. “De hoogtepunten waren hoog, de dieptepunten waren laag. Ik ga alles vertellen. Het staat er allemaal in.”

En dat maakt Jennifer Aniston, die de rol van Rachel Green vertolkte, danig ongerust, zo vertelt “een insider” aan Closer Magazine. “Ze is bang dat het boek geheimen zou onthullen over haar mislukte huwelijk met acteur Brad Pitt”, zo luidt het onder meer. “Matthew weet er veel over en Jennifer is bang dat hij persoonlijke details zal onthullen om ervoor te zorgen dat zijn boek beter verkoopt.”