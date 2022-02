Belgische hockeycompetitie zit in een nieuw jasje: “We willen de beste competitie ter wereld worden”

Na zes jaar krijgt de Top Hockey League voor het eerst een titelsponsor. De ION Hockey League omvat de ION Men’s League en de Belfius Women’s League. De kampioenschappen worden beslist in de ION Hockey Finals.

““Een hoofdsponsor van dit kaliber is van wezenlijk belang voor de verdere ontwikkeling van de Top Hockey League”, zegt THL-voorzitter Cedric Deleuze. “Het is geweldig om te zien dat zo’n ambitieus bedrijf zich aansluit bij onze sport en samen met ons een nieuw hoofdstuk wil schrijven in de professionalisering van het clubhockey in België.”

“Onze missie is heel duidelijk: we willen de beste hockeycompetitie ter wereld worden”, gaat Deleuze verder. “Een spectaculaire en aantrekkelijke competitie die de beste spelers en speelsters, stafleden en scheidsrechters samenbrengt in de modernste faciliteiten en met een schema in harmonie met de internationale kalender.“

THL 2.0

“In de voorbije jaren hebben we als THL structuur gebracht in onze competities en bruggen gebouwd tussen de clubs en de KBHB (Koninklijke Belgische Hockeybond, red.)”, vult Michel Schuermans, bestuurder van de THL aan. “Nu kunnen we dankzij de steun van ION onze strategie verder uitrollen. De ION Hockey League is de THL 2.0! Met de middelen die we nu gaan hebben, kunnen we ons kampioenschap nog aantrekkelijker maken door nieuwe zaken te ontwikkelen.”

“We willen in de eerste plaats onze digitale footprint vergroten met een nieuwe website en een gemeenschappelijk streaming platform. Door slimme camera’s te installeren kunnen we alle wedstrijden - althans degene die niet live op TV te zien zijn - streamen en automatisch hoogtepunten van alle wedstrijden genereren om te delen via onze verschillende kanalen.”

De ION Hockey League gaat volgende weekend terug van start met op zondag 27 februari (om 12u30) de wedstrijd Oree-Leuven, die live te bekijken is via de kanalen van Telenet, Proximus en VOO. De competitie eindigt met de ION Hockey Finals op 7 en 8 mei 2022 in Louvain-la-Neuve.