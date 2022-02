Donderdag start compleet vernieuwde Rally van Zweden, Thierry Neuville moet hopen op beterschap

Donderdagochtend begint met de shakedown de Rally van Zweden, de tweede manche van het seizoen in het WK rally. Het wordt een volledig vernieuwde wedstrijd die in de regio van Västerbotten georganiseerd wordt. Het rallycentrum ligt in Umeå, 640 km noordwaarts van de hoofdstad Stockholm.

In 2021 zorgde de wereldwijde pandemie ervoor dat de Rally van Zweden niet kon worden georganiseerd. De laatste editie dateert van 2020, al werd dat een atypische Rally van Zweden. Omwille van de warme temperaturen werd een groot aantal klassementsritten geschrapt. Het is om die reden dat de rally nu flink noordwaarts georganiseerd wordt waar ijs, sneeuw en sneeuwmuren de vertrouwde ingrediënten van een winterrally zijn. Vorig jaar werd in extremis uitgeweken naar het noorden van Finland en de Arctic Rally.

Voor het eerst sinds februari 2019 wordt er eind deze week een echte Rally van Zweden gereden, zonder voorga, want de rally is volledig nieuw. Verdeeld over drie wedstrijddagen krijgen de deelnemers 17 klassementsritten voorgeschoteld. Dat zijn er 2 minder dan gepland. Op zaterdag is de klassementsproef van Örträsk, een rit van 20,49 km die twee keer gereden zou worden, geschrapt. De proef zal niet worden vervangen en het programma is herzien, met een latere start van de dag. De rit wordt geschrapt wegens de onverwachte verplaatsing van rendierkuddes op lokale boerderijen.

Op vrijdag worden er zeven ritten gereden, goed voor net geen 126 competitieve kilometers. Op zaterdag worden er nog zes ritten gereden, op zondag nog eens vier. De rally eindigt dan in de vroege namiddag.

Neuville: “Moeilijk om te weten wat ons te wachten staat”

Thierry Neuville en copiloot Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) eindigden onlangs op een teleurstellende zesde plaats in de Monte Carlo. Bij de première van de hybridewagens was zijn werkgever Hyundai totaal niet op de afspraak. In Zweden hoopt onze landgenoot de komende dagen op beterschap.

Neuville (Hyundai i20 N Rally1) staat donderdag al voor de tiende keer aan de start van de Rally van Zweden. In tegenstelling tot eerdere deelnames wordt het nu een totaal nieuwe wedstrijd met ook een nieuwe wagen. “Met de volledig nieuwe route is het erg moeilijk om te weten wat ons te wachten staat, maar het zal zeker interessant worden.”

“Hoewel we niet veel ervaring hebben met de Hyundai i20 N Rally1 in deze omstandigheden, denk ik dat onze rijstijl vrij gelijkaardig zal zijn aan die met de vorige wagens waarmee we aan Rally Zweden hebben deelgenomen. Meestal zijn de etappes vrij snel, kan je gebruikmaken van sneeuwbanken en kan je iets meer dwars rijden. Je moet iets brutaler zijn om de spijkers in de grond te krijgen. Iedereen heeft de afgelopen maanden zo hard gewerkt en we hopen dat we die inspanning komend weekend terugzien.”