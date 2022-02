Dave De Kock wordt overgeleverd aan België in zaak Dean (4)

De 35-jarige De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de 4-jarige jongen. De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering voor moord op en ontvoering van Dean Verberckmoes. Het lichaam van Dean werd op 17 januari in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, en De Kock werd eerder die dag opgepakt in Meerkerk, in de provincie Utrecht. Dean werd in België ontvoerd, maar er is nog geen zekerheid over waar hij om het leven kwam.

De Kock verscheen op 20 januari voor de officier van justitie in Amsterdam, die hem in overleveringsdetentie plaatste. Daarmee startte de overleveringsprocedure. De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank oordeelde op 28 januari dat De Kock in overleveringsdetentie bleef. De Kock verzette zich tegen de overlevering, waardoor de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam moest beslissen over de overlevering.

“De overlevering wordt toegestaan. Tegen deze uitsprak staat geen rechtsmiddel open”, stelde de Internationale Rechtshulpkamer dinsdagmiddag. Er is dus geen beroep mogelijk tegen de beslissing. De overlevering moet binnen de tien werkdagen uitgevoerd worden, maar Nederland en België willen sneller werken zodat De Kock en zijn vriendin R.W. met elkaar geconfronteerd kunnen worden.