Fruitfretters in stoet doorheen Geetbets op 10 april

Carnavalvereniging de Fruitfretters uit Geetbets loodsten op tweede kerstdag reeds een kerstlichtstoet met meer dan 80 deelnemende tractors en praalwagens doorheen de straten van Rummen. Maar dit is niet alles: op 18 maart is er een carnavalbal in zaal de Palace in Geetbets. Zaterdag 9 april is er de machtsoverdracht gevolgd door een kroegentocht en zondag 10 april gaat in Geetbets de eerste stoet uit met rond de 50 deelnemende groepen. Prinsenpaar Kris I en Wendy I en jeugdprins Jesse I (foto) blijven een jaartje langer regeren over Geetbets want met corona hebben ze hun stoet nog niet gehad.