Ontbijten en wandelen met De Ridders van Kattekop

Daarnaast zal er in de namiddag een verklede carnavalswandeling zijn door de straten van Piringen, Haren, Bommershoven en Widooie, dit in samenwerking met drie horecazaken. Het is een wandeling met vrij vertrek. Aan de café’s zelf zal er wat te drinken zijn en eventueel bijhorende carnavalsanimatie. Er werden dit jaar geen nieuwe prinsen aangesteld in Haren en de prins en de jeugdprins van 2020 blijven nog aan. Jeugdprins Wouter IV en Prins Jelte V. Ook het prinsenpaar van de derde jeugd is nog steeds actief, zijnde Camille III en Marguerite II.