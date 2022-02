Geen stoet, wel feest met Ridders van de Ceuleman

Borgloon

Alweer geen carnavalstoet dit jaar in Borgloon. Op zondag 6 maart is er een eucharistieviering in de Sint-Odulfus kerk van Borgloon. Vervolgens is er van 13 uur tot 14 uur een receptie in het Amfitheater Klappoel achter het stadhuis. Vanaf 14 uur willen de Ridders van de Ceuleman het carnavalsfeest verder zetten met een kroegentocht bij de plaatselijke horeca van Borgloon.