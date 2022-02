Stoet met de Rabbedabbers op 27 maart

Kinrooi

De Rabbedabbers starten dit jaar carnaval op 25 februari om 16u11 met een dialectuitzending bij Radio Monza (106,5/105,6 FM). Op 26 februari (20u11) is er een verkleed bal in Café Rond Put. Op 2 maart is het haring bijten geblazen in alle Kinrooise cafés. Het hoogtepunt van carnaval situeert zich op 27 maart met een grote stoet gevolgd door een carnavalbal in openlucht. Aanvang 14u11.