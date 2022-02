Officieel: vier Limburgers in vijfkoppige Belgische selectie voor Davis Cup-duel tegen Finland

Kapitein Johan Van Herck heeft dinsdag zijn vijfkoppige selectie bevestigd voor het duel in de barrages van de Davis Cup tegen Finland (4 en 5 maart in Espoo). De voorselectie werd begin deze maand reeds gemaakt en daar verandert zoals verwacht niets meer aan.

De opvallendste naam in de selectie is die van David Goffin (ATP 48). De Belgische nummer een gaf in september vorig jaar nog verstek voor het duel in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion tegen Bolivia. Op dat moment had hij al een punt gezet achter een teleurstellend seizoen.

Naast Goffin zitten ook vier Limburgers in de selectie: Zizou Bergs (Pelt, ATP 168), Kimmer Coppejans (Ham, ATP 220), Sander Gillé (Hasselt, ATP dubbel 28) en Joran Vliegen (Maaseik, ATP dubbel 35).

© BELGA

De vijf wedstrijden tussen Finland en België, waaronder een dubbelspelwedstrijd, worden op 4 en 5 maart gespeeld naar twee winnende sets op het indoor hardcourt van de Espoo Metro Areena. België plaatste zich eind september voor de barrages, die uitzicht bieden op de Davis Cup Finals, na een 3-2 zege tegen Bolivia. Finland rekende op zijn beurt af met India (3-1).

Uiteindelijk kwalificeren twaalf landen zich via de barrages voor de finaleronde met zestien landen. De overige vier landen hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de finaleronde van 2022: de finalisten van 2021, Rusland en Kroatië, en de wildcards Groot-Brittannië en Servië.