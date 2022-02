“Vechten om de graanmosterdsaus”: is de mond-tot-mondreclame rond Bardebû terecht?

De vleesgerechten op de kaart bij Bardebû in Genk zijn iets prijziger, maar de kwaliteit is navenant. — © Luc Daelemans

Met Bardebû is Genk nog een brasserie rijker, maar wel in een eigenzinnig jasje. Het interieur oogt frisser, de cocktailkaart leest ambitieuzer, maar ook de prijzen zijn in de overtreffende trap. Krijgen we waar voor ons geld?

In het hoekpand op de Place Misère in centrum Genk, waar Bardebû zich genesteld heeft, kan je sinds november op zowat elk moment van de dag je honger stillen. Vanaf elf uur drink je koffie of thee op het ruime, verwarmde terras, ’s middags is er lunch en namiddag kan je aan de cocktails met een portie nachos. De menukaart voor het diner is eindeloos: van salades, soep, pasta’s, vlees, vis en voor- en nagerechten. Wie slecht knopen kan doorhakken, is hier een tijdje zoet. Gelukkig is het geen straf om een paar uur tijd door te brengen in de met sfeerlichtjes en kaarsjes uitgedoste zaak.

De ravioli tartufo en de pappardelle met zwaardvis doen ons watertanden, maar uiteindelijk is het de vleeskaart die ons verleidt. Als volwaardige millennials geloven mijn partner en ik niet alleen in Instagrampost, maar ook nog in mond-tot-mondreclame. Als we van vrienden horen dat we steak moeten bestellen in Bardebû, nemen we dat voor lief. Ik bestel de Tagliata di manzo met rucola, zongedroogde tomaten, pijnboompitten en balsamico (28 euro). Mijn vriend plukt de Iberico medaillon met een sausje van graanmosterd (30 euro) van de suggestiekaart. Onze verwachtingen zijn hoog, want de prijzen doen denken aan een degelijk grillrestaurant.

Perfect gebakken

Ons vertrouwen in de oudste reclamevorm ter wereld stelt niet teleur. Mijn in plakjes gesneden rundvlees is perfect gebakken en de versnipperde kaasschilfers smaken verrukkelijk. “Dat is geen pakjesparmigiano, maar een topproduct”, smak ik verlekkerd. “Ik kon niet beter kiezen.” “Tot je een hap van mijn bord heb geproefd”, bluft mijn tafelgenoot, die tot vervelens toe over zijn fantastisch stuk vlees blijft praten. Zijn sausje van graanmosterd is zo goed, dat ik het gegrond vind mezelf de helft toe te eigenen als recensent.

We zitten aan een tafeltje in een hoekje, uit het zicht van de toog en het personeel. De jongeman die ons bedient kent zijn stiel, en verliest ons geen moment uit het oog. Eerlijk is eerlijk: het voorgerecht en het dessert vallen tegen. De bruschetta met zoete pepertapenade is geen aanrader en de tiramisu smaakt niet vers en komt duidelijk niet rechtstreeks uit de koelkast. Jammer, maar het niveau van het hoofdgerecht bewijst het potentieel van deze kersverse zaak. We geloven dat je hier binnenkort naast schitterende vleesgerechten, voorgerechtjes en desserts kunt krijgen van hetzelfde kaliber.

Waarom hier gaan eten?

© luc daelemans

1. In de Genkse zee aan brasseries is deze nieuwkomer verrassend. De keuken is verfijnder, maar dat voel je natuurlijk ook in je portefeuille.

2. Je bent hier welkom op bijna elk uur van de dag. Zin in een middagsoepje of een late snack? Liever een saladelunch of toch een uitgebreid diner? Go ahead!

3. Het verwarmde terras is de ideale uitvalsbasis om bij te kletsen met vrienden. Je kan hier ook gewoon een drankje bestellen, al kan daar voor je eigen bestwil nog een portie nachos bij.

Praktisch

Adres

Stationsstraat 46, 3600 Genk

Openingsuren

Van tien uur ’s morgens tot middernacht, gesloten op dinsdag.

Info

bardebu.be